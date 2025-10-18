Vigili del Fuoco protagonisti di un salvataggio spettacolare a Certaldo: uomo e cane sani e salvi

Intervento dei Vigili del fuoco oggi a Pogni di Sopra Marcialla, nel comune di Certaldo (Firenze), per soccorrere un uomo rimasto bloccato in fondo a un canalone di circa 100 metri mentre inseguiva il proprio cane durante una battuta di ricerca tartufi. I soccorritori, giunti a piedi in una zona impervia, hanno raggiunto l’uomo e attivato l’elicottero Drago 125 che ha effettuato il recupero e il trasporto in sicurezza, affidandolo al personale sanitario per controlli. Per recuperare il cane, impossibile da sollevare con l’elicottero, è intervenuto il carro Saf con personale specializzato nel soccorso su corda. L’animale è stato infine riconsegnato al padrone sano e salvo.