Violento incendio in Texas, le fiamme divorano edifici ad Austin | FOTO e VIDEO

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Austin, in Texas (USA), ha affrontato un vasto incendio che ha coinvolto un motel e un ristorante abbandonati lungo la Interstate 35, generando fumo denso visibile in gran parte del centro città e provocando interruzioni temporanee di corrente e chiusure stradali. Le squadre dei pompieri sono state allertate poco dopo le 18 per un edificio in fiamme vicino a Dean Keeton Street, a Est del campus UT. Al loro arrivo, il Rodeway Inn risultava completamente avvolto dalle fiamme, che fuoriuscivano da ogni porta e finestra, come riportato dal comandante Eddie Martinez.

A causa dell’intensità del rogo, è stato necessario lanciare un secondo allarme, mobilitando 62 vigili del fuoco. Le operazioni hanno incluso la protezione di edifici adiacenti e il contenimento delle fiamme, riducendo il rischio di propagazione. Non si registrano feriti civili, mentre un pompiere ha riportato un infortunio da calore. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.