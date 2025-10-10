Violento terremoto nel Canale di Drake: pericolo tsunami sulle coste del Cile | LIVE

Un violento terremoto si è verificato nel Canale di Drake, il tratto di mare che separa capo Horn, l’estremità più meridionale dell’America meridionale, dalle isole Shetland Meridionali, in Antartide. Alle 17:29 locali (le 22:29 italiane) di oggi, venerdì 10 ottobre, è avvenuto un terremoto di magnitudo 7.6 ad una profondità di 10km (dati USGS). Il terremoto ha scosso la regione cilena di Magallanes e l’Antartide, senza che al momento si registrino danni né interruzioni nei servizi essenziali. Lo rendono noto i principali media del Paese andino. Secondo il Centro sismológico cileno (Csn), l’epicentro del sisma è stato localizzato circa 263 chilometri a nord-ovest della base Presidente Eduardo Frei Montalva, nel Canale di Drake.

Il Pacific Tsunami Warning Center comunica che “in base ai parametri preliminari del terremoto, sono possibili onde di tsunami pericolose per le coste situate entro 1000km dall’epicentro del terremoto”. In particolare, sono a rischio le coste del Cile.

Anche il Servizio idrografico e oceanografico della Marina cilena ha dichiarato lo “stato di precauzione” per il territorio antartico cileno, a causa del rischio potenziale di tsunami. Il Senapred, l’organismo cileno di gestione delle emergenze, ha disposto l’evacuazione preventiva delle aree costiere e delle spiagge dell’Antartide cilena. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre squadre di emergenza e personale militare verificano eventuali danni nelle basi presenti nella zona.