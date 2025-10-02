Virus West Nile, decesso a Medole: la vittima è un imprenditore

Un imprenditore di Medole, in provincia di Mantova, è morto in seguito all’infezione di West Nile. Il decesso è avvenuto agli spedali civili di Brescia dove era ricoverato da più di un mese. I funerali si sono svolti oggi a Medole. Giuseppe Pesci, 75enne affetto da varie patologie, aveva accusato un malore improvviso ed era stato ricoverato nel reparto di Neurorianimazione. L’uomo, nelle settimane prima del ricovero, non si era mai spostato dal suo luogo di residenza dove potrebbe avere contrarre il virus trasmesso da una zanzara. È il terzo caso di West Nile nel Mantovano; gli altri due si erano risolti positivamente.