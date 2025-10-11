Visita medica per Trump: “eccellente salute generale”, vaccinato per influenza e Covid

Il presidente USA Donald Trump “continua a mostrare un eccellente stato di salute. la sua età cardiaca è di circa 14 anni più giovane della sua età cronologica“: è quanto ha affermato medico del presidente, che ha condotto nelle ultime ore una serie di test all’ospedale Walter Reed. “Trump resta in eccellente salute, e mostra solide performance cardiovascolari, polmonari, neurologiche e fisiche“, si legge nel resoconto medico diffuso dalla Casa Bianca. “In preparazione per i prossimi viaggi internazionali, Trump si è sottoposto a screening sanitari preventivi e vaccinazioni, tra cui la vaccinazione annuale contro l’influenza e il richiamo aggiornato del vaccino Covid-19“.