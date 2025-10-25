Visita ufficiale del presidente del Turkmenistan in Italia: energia, tecnologia e agricoltura

“La recente visita ufficiale in Italia del presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow, ha confermato l’interesse reciproco nel rafforzare le relazioni economiche e diplomatiche tra i due Paesi”. E’ quanto si legge una nota dell’Isia, Istituto Italiano per l’Asia, invitato al forum organizzato dal ministero degli Esteri e l’Agenzia Ita. Il Business Forum Italia-Turkmenistan, tenutosi a Roma, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, come il sottosegretario agli esteri Silli, diplomatici e imprenditori italiani e turkmeni. Al centro dei colloqui: energia, infrastrutture, logistica, tecnologia, agricoltura e tessile.

Il Presidente Berdimuhamedow, spiega la nota dell’istituto Isia che era rappresentato dal segretario generale Domenico Palmieri, ha sottolineato la volontà del Turkmenistan di ampliare la cooperazione con l’Italia riconosciuta come partner strategico. Le aziende italiane presenti hanno espresso interesse per nuovi progetti congiunti, soprattutto nei settori delle costruzioni, ingegneria e tecnologie verdi. “Il Forum ha rappresentato un’opportunità concreta per aprire nuovi canali commerciali, anche per le Pmi italiane, in un’area in forte espansione economica”, ha dichiarato Palmieri.