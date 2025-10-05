Vitamina D, un errore indebolisce il sistema immunitario

La Vitamina D è da tempo sotto i riflettori non solo per il suo ruolo cruciale nella salute delle ossa, ma anche come pilastro del nostro sistema immunitario. Mentre milioni di persone in tutto il mondo ricorrono agli integratori, soprattutto nei mesi invernali o in zone con scarsa esposizione solare, una nuova e sorprendente ricerca solleva un importante campanello d’allarme: non tutte le forme di Vitamina D sono uguali e, anzi, una di esse potrebbe persino rivelarsi controproducente.

Il “Paradosso D2”: quando l’integratore abbassa i livelli

Uno studio congiunto condotto dall’Università del Surrey, dal John Innes Centre e dal Quadram Institute Bioscience ha portato alla luce un inatteso “paradosso” legato agli integratori di Vitamina D. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nutrition Reviews, si è concentrata sulle 2 forme principali disponibili in commercio: la Vitamina D2 (ergocalciferolo) e la Vitamina D3 (colecalciferolo).

La grande rivelazione è che l’assunzione di integratori di Vitamina D2 può in realtà portare a una diminuzione della concentrazione di Vitamina D3 nell’organismo. La D3 è la forma che il nostro corpo produce naturalmente attraverso l’esposizione al sole e che utilizza in modo più efficiente per aumentare i livelli complessivi di Vitamina D.

“Gli integratori di Vitamina D sono importanti, specialmente tra ottobre e marzo, quando i nostri corpi non possono produrre Vitamina D dalla luce solare“, spiega Emily Brown, PhD Research Fellow e ricercatrice principale dello studio dell’Università del Surrey. “Tuttavia, abbiamo scoperto che gli integratori di Vitamina D2 possono effettivamente diminuire i livelli di Vitamina D3 nel corpo, un effetto precedentemente sconosciuto. Questo studio suggerisce che, fatte salve le considerazioni personali, gli integratori di Vitamina D3 possono essere più benefici per la maggior parte degli individui rispetto alla D2“.

D3 vs. D2: ruoli riversi nel “muro” immunologico

L’importanza di mantenere alti i livelli di D3 si rafforza se si considera la sua funzione specifica nel sistema immunitario, un aspetto già messo in evidenza da una precedente ricerca condotta dal Professor Colin Smith dell’Università del Surrey, pubblicata su Frontiers in Immunology.

Questa ricerca precedente aveva suggerito che la Vitamina D2 e la D3 non svolgono ruoli identici nel supportare la funzione immunitaria. In particolare, la Vitamina D3 è risultata avere un effetto modificatore sull’immunità che potrebbe aiutare a rafforzare l’organismo contro malattie di origine virale e batterica.

Smith è ancora più esplicito sui meccanismi in gioco: “Abbiamo dimostrato che la Vitamina D3, ma non la Vitamina D2, sembra stimolare il sistema di segnalazione dell’interferone di tipo I nel corpo – una parte fondamentale del sistema immunitario che fornisce una prima linea di difesa contro batteri e virus. Pertanto, un sano stato di Vitamina D3 può aiutare a impedire a virus e batteri di prendere piede nel corpo“.

In sintesi, la D3 non è solo più efficace nell’innalzare i livelli totali di Vitamina D, ma è anche l’unica delle due forme che ha dimostrato di potenziare una specifica e vitale risposta immunitaria: l’attivazione degli interferoni, le molecole “allarme” che mobilitano le nostre difese.

Implicazioni

La carenza di Vitamina D è considerata una significativa preoccupazione per la salute pubblica, soprattutto nei mesi con meno ore di luce solare. L’identificazione della forma più efficace per l’integrazione è quindi di vitale importanza.

“Affrontare questo problema con la forma più efficace di integrazione o fortificazione con Vitamina D è della massima importanza per la salute“, sottolinea il Martin Warren, Chief Scientific Officer presso il Quadram Institute.

La necessità di garantire l’accesso a fonti di Vitamina D3 a base vegetale è un punto sollevato anche dalla professoressa Cathie Martin del John Innes Centre.

Per i consumatori, il messaggio è chiaro: la prossima volta che si acquista un integratore di Vitamina D, è essenziale leggere attentamente l’etichetta e preferire il colecalciferolo (Vitamina D3). La scelta di un integratore all’apparenza innocuo, il D2, potrebbe infatti, contro ogni aspettativa, abbassare le nostre difese immunitarie proprio quando ne abbiamo più bisogno.