Viterbo, proseguono le ricerche del 76enne disperso | VIDEO

Viterbo, proseguono le ricerche del 76enne disperso

Prosegue da venerdì scorso l’attività dei vigili del fuoco a Calcata, in provincia di Viterbo, per le ricerche di un uomo di 76 anni disperso. Per il coordinamento dell’intervento è stato allestito un Posto di Comando Avanzato nell’area di Calcata, dove stanno operando anche squadre esperte nel soccorso Speleo Alpino Fluviali, cinofili, topografi e piloti di droni. Nel video la ricognizione aerea effettuati con i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) sulla zona di ricerca.

