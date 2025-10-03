Voli diretti India-Cina: la ripresa dei collegamenti dopo cinque anni di stop

Dopo cinque anni, stanno per ripartire i voli diretti tra India e Cina. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore dal ministero degli Esteri di Nuova Delhi. I collegamenti diretti, interrotti dal 2020 nel mezzo della pandemia di Covid-19 e mai ripresi dopo gli scontri tra i militari dei due giganti asiatici, riprenderanno questo mese. India e Cina, scrive oggi il South China Morning Post, “allentano con cautela le tensioni nel mezzo di venti contrari sempre più turbolenti”. Sul sito web della compagnia aerea indiana IndiGo appare la disponibilità di un volo da Calcutta a Guangzhou il 26 ottobre. Il ministero degli Esteri di Nuova Delhi ha evidenziato come con la ripresa dei voli verranno “ulteriormente facilitati i contatti” tra i due Paesi e come si tratti di un passo verso “la normalizzazione graduale degli scambi bilaterali”.