Welfair 2025, incontri sulla sanità italiana: svelato il programma

Dal 4 al 7 novembre, torna l’appuntamento che riunisce la sanità italiana per quattro giorni di incontri, innovazione e confronto dal vivo. Dalla prevenzione alla digitalizzazione, dal welfare integrativo alla governance, Welfair 2025 è il luogo dove idee, esperienze e competenze si trasformano in progetti concreti per migliorare la salute di tutti. Sono attesi 600 relatori e più di 50 tavoli di lavoro, sessioni plenarie, workshop e conferenze per dialogare con i protagonisti del settore e scoprire le nuove frontiere della sanità.

Il programma

Martedì 4 novembre

Plenaria Direttori Generali | Arena, 11:00-13:30. Tecnologie sanitarie, telemedicina, innovazione organizzativa e PNRR: oltre 30 leader discutono il futuro della sanità.

In salute e malattia: alimentazione, benessere e prevenzione | Spazio 6, 11:00-13:30. Come l’alimentazione incide sulla salute e sull’invecchiamento. Dibattiti con scienziati, governance e industria alimentare.

La transazione in sanità non è un rischio | Arena, 14:00-16:00. Guida pratica per amministratori pubblici su strumenti stragiudiziali sicuri e giurisprudenza.

Mercoledì 5 novembre

La voce della scienza nella governance del SSN | Teatro della Salute, 10:30-13:00. Strategie comuni tra oltre 40 società scientifiche per guidare il SSN con evidenze scientifiche.

Welfare complementare: su cosa siamo d’accordo? | Spazio 5, 10:30-13:00. Allineamento delle visioni per una riforma condivisa della sanità integrativa.

Sanità digitale e umanità dell’assistenza | Spazio 3, 14:00-16:00. Analisi di best practice e impatto della digitalizzazione sull’esperienza di utenti e operatori.

Giovedì 6 novembre: