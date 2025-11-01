1° novembre 1993, 32 anni di Unione Europea: Maastricht e la nascita di un sogno comune

Trentadue anni fa, il 1° novembre 1993, entrava ufficialmente in vigore il Trattato di Maastricht, l’accordo che segnò la nascita formale dell’Unione Europea. Quel giorno, 12 Paesi europei decisero di compiere un passo storico: trasformare la Comunità Economica Europea in una realtà politica, economica e sociale più ampia e coesa. Il trattato, firmato il 7 febbraio 1992 nella città olandese di Maastricht, introdusse innovazioni fondamentali: la cittadinanza europea, la politica estera e di sicurezza comune e il progetto di una moneta unica, l’euro, che sarebbe poi entrato in circolazione nel 2002. Fu l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del continente, nato dalle macerie della guerra ma proiettato verso un futuro di integrazione e cooperazione.

Oggi, nel 2025, l’Unione conta 27 Stati membri e continua ad affrontare sfide globali – dal cambiamento climatico ai conflitti geopolitici – cercando di rinnovare lo spirito di unità che animò Maastricht.