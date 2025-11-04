Accordo Eni–Ypf–Adnoc per lo sviluppo del maxi progetto Argentina Lng

Eni e Ypf, la principale società energetica argentina, hanno sottoscritto oggi con Xrg, società parte del gruppo Adnoc, un accordo non vincolante relativo alla possibile partecipazione della società emiratina alla fase da 12 Mtpa di gas naturale liquefatto (Lng) del progetto integrato upstream-midstream Argentina Lng (Arglng). Lo rende noto Eni, precisando che Arglng è un progetto di sviluppo gas integrato, upstream e midstream, su larga scala, progettato per sviluppare le risorse del giacimento onshore di ‘Vaca Muerta’ e servire i mercati internazionali, esportando in varie fasi indipendenti fino a 30 milioni di tonnellate anno di Lng entro il 2030.

Il progetto

Il progetto, così come definito nella final technical project description firmata il 10 ottobre scorso da Eni e Ypf, prevede la produzione, il trattamento, il trasporto e la liquefazione del gas destinato all’export attraverso due unità galleggianti per la liquefazione di gas (Flng) da 6 Mtpa (milioni di tonnellate per anno, pari a circa 9 miliardi di metri cubi di gas per anno) ciascuna, oltre alla valorizzazione e all’esportazione dei liquidi associati. L’accordo definisce il quadro di cooperazione tra le parti, con l’obiettivo di arrivare alla firma di un joint development agreement (Jda) per lo sviluppo congiunto di Arglng.

Adnoc è un partner strategico con il quale Eni collabora in progetti fondamentali negli Emirati Arabi così come in altre geografie. L’interesse di Adnoc come potenziale partner nel progetto favorirà il raggiungimento della decisione finale di investimento.