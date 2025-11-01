Acqua “avvelenata” in due palazzi di Firenze: decine di residenti con nausea e dolori

Paura in due condomini di via Pellas a Firenze, dove circa 60 persone hanno accusato disturbi gastrointestinali nelle ultime 24-36 ore. I vigili del fuoco del comando di Firenze, intervenuti nel pomeriggio di oggi intorno alle 15:55, hanno rilevato una rottura in una tubazione di scarico che filtrava nella cisterna dell’acqua potabile. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco e il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) per verificare le cause della possibile contaminazione. Solo una delle persone colpite ha necessitato del trasporto al pronto soccorso per accertamenti.

Il provvedimento

Per garantire la sicurezza dei residenti, Publiacqua metterà a disposizione una cisterna di acqua potabile, mentre una ditta specializzata si occuperà della sanificazione delle cisterne. Sul luogo dell’intervento sono presenti anche Polizia Locale, personale sanitario e Asl per gestire la situazione.