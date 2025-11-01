Allerta Meteo Emilia Romagna, domani piogge e temporali: rischio frane e piene, ecco dove

Arpae e Protezione Civile dell’Emilia Romagna hanno emesso un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 2 novembre. In particolare, è stata emessa allerta gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO. Nella giornata di domenica 2 novembre, “il territorio regionale sarà interessato dal transito di una perturbazione, che al mattino porterà deboli precipitazioni sul crinale appenninico occidentale, mentre dal pomeriggio queste andranno a intensificarsi e a estendersi, prima a tutto il settore occidentale e poi al resto del territorio. Le precipitazioni potranno essere anche a carattere temporalesco, più probabilmente sul settore occidentale e sulla pianura centrale in prossimità del Po”, si legge nel bollettino di allerta.

“In corrispondenza delle precipitazioni di forte intensità non si escludono localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con possibili superamenti della soglia 1, più probabili nelle zone del crinale appenninico. La ventilazione, pur restando sotto la soglia di allertamento, sarà caratterizzata da temporanee raffiche di forte intensità sulle aree del crinale appenninico e sulle aree limitrofe”, riporta il bollettino.

