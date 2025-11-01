Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “domani piogge intense ed abbondanti in una regione”

Dopo una giornata di tregua, il maltempo tornerà a farsi sentire in Italia domenica 2 novembre, colpendo le regioni del Nord con forti piogge. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, sabato 1 novembre, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale. “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 01/11/25. Si prevedono dal pomeriggio di domani, domenica 02 novembre 2025, e fino alle prime ore di dopodomani, lunedì 03 novembre 2025, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di pioggia o rovescio sul Friuli-Venezia Giulia”.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

