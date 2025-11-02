Allerta Meteo Lazio: domani piogge e temporali, colpita anche Roma

Allerta Meteo Lazio: si prevedono su tutta la regione, precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Allerta meteo gialla per pioggia a Roma dalle prime ore di domani, lunedì 3 novembre, e per le successive 6-9 ore. Si prevedono su tutto il Lazio precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli.

