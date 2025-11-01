Allerta Meteo Liguria, domani piogge e temporali: le zone colpite

Arpal ha emesso allerta meteo gialla per temporali sul Centro Levante (Zone BC ed E) della Liguria dalle 9:00 alle 18:00 di domani, domenica 2 novembre. Sul Ponente e i versanti padani di Ponente (Zone A ed E) si segnala bassa probabilità di forti temporali. La circolazione depressionaria che sta portando piogge deboli nella giornata di oggi sulla regione nella serata si sposterà verso est e questo provocherà piogge tra deboli e moderate a partire dalla notte, inizialmente a ridosso dei rilievi, spiega Arpal.

Dalla mattinata di domani, l’ingresso di aria fresca in quota porterà sulla Liguria una componente più temporalesca con fenomeni che interesseranno dapprima il Ponente per poi spostarsi sul Centro Levante. I fenomeni più intensi si attendono tra la mattinata e le ore centrali di domani.

I venti saranno inizialmente meridionali a Levante, con raffiche fino a 40-50km/h specie sui crinali di BCE e ruoteranno a nord la sera, questo porterà un miglioramento a partire da Ponente che interesserà il Levante la sera con la cessazione dei fenomeni.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

