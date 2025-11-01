Allerta Meteo, Novembre inizia con una domenica di forte maltempo: tanta neve in arrivo sulle Alpi

Novembre inizia subito con il maltempo sull’Italia: una profonda e intensa perturbazione atlantica, infatti, giungerà domani nel nostro Paese, provocando un brusco peggioramento delle condizioni atmosferiche proprio nel corso del 2 novembre, la giornata tradizionalmente dedicata alla commemorazione dei defunti. La nuova perturbazione porterà, sin dalla mattinata di domani, forti piogge e temporali in Liguria, in rapida estensione a Lombardia e Nord/Est. Sulle Alpi occidentali inizierà a nevicare copiosamente, ma al momento solo oltre i 1.400 metri di altitudine.

La mappa con le precipitazioni previste dal modello Moloch (CNR) rende l’idea delle aree più esposte al maltempo nella mattinata di domenica:

Il maltempo, però, si intensificherà nel pomeriggio/sera in modo molto significativo su tutto il Nord/Est, con grandi piogge estese a tutto il Nord Italia da Pavia verso est, mentre al Centro anche la Toscana sarà colpita da intensi temporali, ancora una volta nella zona di Massa e Carrara interessata per la terza volta in dieci giorni da piogge torrenziali. Le precipitazioni più abbondanti si verificheranno in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia:

Proprio in questa fase le temperature diminuiranno rapidamente e la neve scenderà fino a bassa quota nel corso della serata di domenica e della prima parte della notte tra domenica e lunedì. Le nevicate arriveranno fino a 700–800 metri di altitudine tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e il confine con l’Austria, dove gli accumuli saranno davvero abbondanti oltre i 1.000 metri di quota.

Nella seconda parte della notte tra domenica e lunedì, il maltempo inizierà a spostarsi verso il Centro Italia e al Nord migliorerà con temperature in picchiata. All’alba avremo minime inferiori ai +5°C un po’ in tutta la pianura Padana, mentre inizierà un lunedì di maltempo al Centro/Sud. Anche qui le temperature diminuiranno sensibilmente, portandosi al di sotto rispetto alle medie del periodo dopo il caldo anomalo del weekend. Tutti i dettagli ne lvideo:

