Allerta Meteo Puglia: domani piogge e temporali

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione, valida dalle 6 di domani, lunedì 3 novembre, e per le 14 ore successive. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi deboli fino a puntualmente moderati”, si legge nel bollettino di allerta.

