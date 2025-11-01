Allerta Meteo Toscana: domani temporali forti, le zone colpite

Allerta Meteo Toscana: previsti cumulati massimi fino a 80-100mm e possibili temporali sparsi, localmente forti. I dettagli

allerta meteo regionale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nordoccidentale dalle 7 di domani, domenica 2 novembre, fino alla mezzanotte. Lo rende noto sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Previste piogge sparse inizialmente sulle zone di nord-ovest in estensione al resto della regione dal pomeriggio con cumulati massimi fino a 80-100mm e possibili temporali sparsi, localmente forti.

allerta meteo toscana 2 novembre

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Ultimi approfondimenti di METEO TOSCANA