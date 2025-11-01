Allerta Meteo Toscana: domani temporali forti, le zone colpite

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nordoccidentale dalle 7 di domani, domenica 2 novembre, fino alla mezzanotte. Lo rende noto sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Previste piogge sparse inizialmente sulle zone di nord-ovest in estensione al resto della regione dal pomeriggio con cumulati massimi fino a 80-100mm e possibili temporali sparsi, localmente forti.
