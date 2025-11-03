Amazon accende l’Europa verde: 1 GW di energia pulita per oltre 700.000 famiglie

Amazon ha annunciato che quasi 1 gigawatt (GW) di energia carbon-free sta alimentando oggi le reti elettriche europee grazie a 20 progetti di energia rinnovabile diventati operativi quest’anno. Questi progetti eolici e solari coprono cinque Paesi: Spagna, Italia, Polonia, Germania e Grecia. I progetti sono stati sviluppati da 12 aziende energetiche e insieme sono in grado di fornire energia equivalente al fabbisogno di oltre 700.000 famiglie in Europa ogni anno. In Europa, Amazon supporta oltre 230 progetti di energia rinnovabile, principalmente attraverso accordi di acquisto di energia (PPA). I PPA consentono agli sviluppatori di stanziare i fondi necessari alla realizzazione dei loro progetti con la certezza che, una volta completati, avranno un acquirente per l’elettricità generata in grado di garantire un flusso di entrate a lungo termine, stabile e privo di rischi. Una volta realizzati, questi progetti immetteranno nelle reti pubbliche nuove fonti di energia elettrica rinnovabile, contribuendo a decarbonizzare il mix energetico dei Paesi e apportando benefici a tutti coloro che utilizzano le reti: dalle famiglie alle imprese, fino al settore pubblico.

Gli altri progetti operativi

Oltre ai 20 attivati quest’anno, più di 40 progetti di energia rinnovabile sostenuti da Amazon sono già operativi in tutta Europa, due di questi in Italia. I restanti 70 progetti attualmente supportati da Amazon dovrebbero essere completati e diventare operativi da qui al 2030. Amazon continua a individuare opportunità per espandere e promuovere il settore delle energie rinnovabili in tutta Europa, con particolare attenzione ai Paesi in cui opera l’azienda, come Italia, Spagna, Irlanda e Regno Unito, nonché a quelli con reti elettriche ad alta intensità di CO₂, come Polonia e Germania.