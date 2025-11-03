Bolide illumina i cieli del Portogallo ad una velocità di 81.000 Km/h

La sera di domenica 2 novembre 2025, poco prima delle 20 locali, il cielo del Portogallo si è trasformato in un palcoscenico astronomico d’eccezione. Un bolide estremamente luminoso ha attraversato l’atmosfera generando un lampo che, per alcuni istanti, ha superato la brillantezza della Luna. L’evento è stato osservato a occhio nudo da migliaia di persone e segnalato anche in diverse aree della Spagna centro-occidentale. Video e fotografie condivisi sui social e dalle reti di monitoraggio mostrano una scia brillante con un bagliore verde, seguita da un rapido dissolvimento verso l’orizzonte. In poche ore l’episodio è divenuto uno dei più discussi su piattaforme scientifiche e meteorologiche iberiche.

Un frammento spaziale oltre 80.000 km/h

Secondo le prime analisi, si è trattato di un meteoroide di origine rocciosa, probabilmente legato a frammenti cometari. L’ingresso in atmosfera è iniziato a circa 97 km di quota sopra l’area di Lousã (distretto di Castelo Branco) e si è concluso intorno ai 43 km sopra Amiozinho (provincia di Coimbra). La velocità stimata ha superato gli 81.000 km/h, compatibile con i bolidi di provenienza cometaria: la brusca decelerazione per attrito con l’aria ha innescato la forte emissione luminosa che ha reso l’oggetto visibile a grande distanza.

La tonalità verde osservata è tipica della vaporizzazione di alcuni elementi (come il magnesio) presenti nel meteoroide, che durante il riscaldamento emettono luce in specifiche lunghezze d’onda.

Segnalazioni in tutta la penisola iberica

L’oggetto è stato visto da un’ampia porzione del territorio portoghese, dalle coste atlantiche fino alle regioni interne, con segnalazioni anche da Siviglia e Cáceres. Comunità scientifiche e pagine meteo come Luso Meteo e Meteo Trás-os-Montes hanno diffuso rapidamente registrazioni e primi riscontri tecnici, alimentando un forte interesse tra appassionati e curiosi.

Non è un unicum: nel maggio 2024 un altro superbolide aveva illuminato la notte su gran parte della penisola iberica, diventando virale in tutta Europa.

Bolidi: cosa sono e perché non c’è da temere

Un bolide è una meteora estremamente luminosa: un piccolo corpo roccioso o metallico che entra nell’atmosfera terrestre a velocità elevatissime. L’attrito con l’aria provoca un intenso riscaldamento, rendendo il corpo incandescente e generando la scia visibile. Nella stragrande maggioranza dei casi il meteoroide si disintegra completamente prima di raggiungere il suolo; solo raramente minuscole parti sopravvivono come meteoriti.

Uno spettacolo che avvicina il pubblico al cielo

L’episodio del 2 novembre rientra tra i più notevoli degli ultimi anni per il Portogallo: non solo per l’impatto visivo, ma perché ha ricordato quanto il cielo sia dinamico e capace di sorprenderci. In un attimo, un frammento di roccia venuto dallo spazio può trasformarsi in un’occasione per alzare lo sguardo e riscoprire la nostra curiosità scientifica.