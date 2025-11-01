Buongiorno, Buon 2 Novembre 2025: IMMAGINI e FRASI per la Commemorazione dei Defunti

Buongiorno e Buon 2 Novembre 2025, Festa dei Morti. La Commemorazione dei Defunti è un’usanza nata nel IX secolo per iniziativa di Sant’Odilone di Cluny. Il 2 novembre venne scelto come giorno per ricordare le anime dei defunti, dopo che Odilone fu ispirato dal racconto di un eremita. Questa ricorrenza invita a pregare per i fedeli defunti e a visitare i cimiteri per benedire le loro tombe, portando fiori e accendendo candele in segno di memoria, rispetto e speranza nella vita eterna.

