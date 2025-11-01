Buongiorno, Buon 2 Novembre 2025: IMMAGINI e FRASI per la Commemorazione dei Defunti

Buongiorno e Buon 2 Novembre 2025, Festa dei Morti. La Commemorazione dei Defunti è un’usanza nata nel IX secolo per iniziativa di Sant’Odilone di Cluny. Il 2 novembre venne scelto come giorno per ricordare le anime dei defunti, dopo che Odilone fu ispirato dal racconto di un eremita. Questa ricorrenza invita a pregare per i fedeli defunti e a visitare i cimiteri per benedire le loro tombe, portando fiori e accendendo candele in segno di memoria, rispetto e speranza nella vita eterna.
Buongiorno e Buon 2 Novembre, Festa dei Morti! Immagini e frasi per la Commemorazione dei Defunti
Per l’occasione, proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) per augurare Buongiorno e Buon 2 Novembre, Festa dei Morti o Commemorazione dei Defunti. Ecco alcune frasi per augurare un buongiorno rispettoso e significativo per il 2 novembre.
- 🌹 Buongiorno. Oggi ricordiamo con affetto chi non è più con noi, ma vive nei nostri cuori.
- Buon 2 Novembre. Un pensiero di luce e pace per tutte le anime dei nostri cari defunti.
- Che questo giorno di memoria porti serenità e gratitudine per chi ci ha preceduto.
- Buongiorno. Oggi onoriamo la vita di chi ci ha amato e continua a vegliare su di noi.
- Un dolce pensiero per i nostri cari che non vediamo più, ma sentiamo sempre accanto.
- Buon giorno della Commemorazione dei Defunti: che la preghiera e il ricordo portino conforto.
- Che il ricordo dei nostri cari illumini questa giornata con amore e riconoscenza.
- Buongiorno. Oggi la memoria diventa preghiera e la preghiera diventa amore eterno.
- In questo 2 novembre, ricordiamo con rispetto e gratitudine chi ha lasciato un segno nella nostra vita.
- Buona giornata. Che la pace del ricordo ci accompagni e ci renda più forti nell’amore.
- Oggi il silenzio parla con la voce del cuore. Buongiorno a chi ricorda con affetto.
- Buon 2 novembre. Un pensiero colmo di luce per chi riposa nella pace di Dio.
- Che questa giornata ci aiuti a vivere con più amore, in memoria di chi ci ha donato tanto.
- Buongiorno. Oggi preghiamo per i nostri cari defunti, affinché riposino nella pace eterna.
- In questa giornata di ricordo e raccoglimento, auguro a tutti un buongiorno pieno di serenità e speranza.