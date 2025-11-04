Clima, le previsioni dell’ONU: “con impegni attuali riscaldamento di 2,5°C entro il 2100”

Gli impegni presi dai Paesi di tutto il mondo per ridurre l’inquinamento che intrappola il calore limiterebbero il riscaldamento globale fino a 2,5°C in questo secolo, una soglia lontana da quella necessaria per evitare impatti climatici devastanti. È quanto sostiene l’ONU a pochi giorni dall’avvio della COP30, la 30esima Conferenza sui cambiamenti climatici, che si terrà in Brasile. Secondo il rapporto annuale sul divario delle emissioni del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep), gli impegni collettivi mondiali per contrastare il cambiamento climatico, se attuati integralmente, si tradurrebbero in un riscaldamento compreso tra 2,3°C e 2,5°C entro il 2100.

Le emissioni di gas serra sono aumentate di un altro 2,3% lo scorso anno, trainate dall’aumento registrato in India, con i suoi 1,46 miliardi di abitanti, seguita da Cina, Russia e Indonesia, ha annunciato l’ONU. Queste emissioni, che hanno raggiunto i 57,7 miliardi di tonnellate di CO 2 equivalente lo scorso anno, devono comunque essere significativamente ridotte per conformarsi all’Accordo di Parigi, ha osservato l’Unep nel suo rapporto annuale. Tuttavia, le emissioni dell’Unione Europea continuano a diminuire, a differenza di quelle degli Stati Uniti.

Guterres: “il superamento di 1,5°C duri il meno possibile”

Il mondo non può evitare di superare la soglia climatica di 1,5°C, ma deve impegnarsi a mantenerla entro breve tempo. È l’avvertimento del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “La nostra missione è semplice, ma non facile: rendere ogni superamento il più piccolo e breve possibile“, ha affermato Guterres in un videomessaggio, chiedendo in particolare “emissioni nette di gas serra pari a zero” entro il 2050 per avere qualche speranza di “portare l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C entro la fine del secolo“.