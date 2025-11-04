Clima, l’ottobre più grigio degli ultimi 60 anni per il Regno Unito: un mese “senza sole”

Il Regno Unito ha vissuto uno dei mesi di ottobre più grigi mai registrati, con sole scarso, secondo i dati provvisori del Met Office, il servizio meteorologico nazionale. Ottobre è iniziato all’insegna di Amy, la prima tempesta della stagione. È seguito un tipico mese autunnale, culminato con temperature superiori alla media, precipitazioni appena al di sotto della media e sole ben al di sotto della media, sintetizza il Met Office. Ecco i dettagli delle caratteristiche del mese di ottobre 2025 nel Regno Unito.

Un mese senza sole per molti

Il Regno Unito ha vissuto il terzo ottobre più grigio mai registrato, con appena 63,3 ore di sole in tutto il mese. Solo il 1960 e il 1968 hanno visto meno sole da quando è iniziata questa serie di dati del Met Office nel 1910.

Galles e Irlanda del Nord hanno vissuto il secondo ottobre più grigio mai registrato, con l’Irlanda del Nord particolarmente a corto di sole, che ha visto provvisoriamente solo il 41% delle sue ore medie di sole di ottobre.

La Dott.ssa Emily Carlisle, scienziata del Met Office, ha dichiarato: “ottobre 2025 è stato l’ottobre più grigio degli ultimi 60 anni per il Regno Unito. Una settimana di persistente “oscurità anticiclonica”, combinata con un clima autunnale instabile e una tempesta con nome, ha reso questo mese solo il secondo di quest’anno, dopo febbraio, a registrare un soleggiamento inferiore alla media per il Regno Unito. Le temperature sono state superiori alla media per ottobre, sebbene non da record, e le precipitazioni nel Regno Unito sono appena al di sotto della media, sebbene con notevoli variazioni regionali“.

Temperature superiori alla media

Le temperature sono state superiori alla media meteorologica a lungo termine per ottobre, sebbene non vicine ai record. Nel Regno Unito, nel complesso, le temperature medie sono state provvisoriamente di 0,7°C superiori alla media, con Scozia e Irlanda del Nord leggermente più calde. Il mese è iniziato con temperature superiori alla media, per poi tornare a temperature medie a metà mese e concludersi con temperature inferiori alla media in tutto il Regno Unito.

Precipitazioni appena inferiori alla media

Le precipitazioni sono state leggermente inferiori alla media per il Regno Unito, provvisoriamente pari al 99% della media a lungo termine, con alcune variazioni regionali. L’Irlanda del Nord è stata molto più piovosa della media, registrando provvisoriamente il 136% delle precipitazioni medie di ottobre, mentre alcune parti dell’Inghilterra sono state molto più secche della media. La contea di Fermanagh, ad esempio, ha registrato provvisoriamente il 162% delle precipitazioni medie di ottobre, mentre il Northamptonshire ne ha registrate solo il 60%.

Finora quest’anno, solo giugno e settembre hanno registrato precipitazioni superiori alla media per il Regno Unito.

La tempesta Amy dà inizio al mese

La tempesta Amy è arrivata il 3 ottobre, portando venti e forti piogge in Scozia e Irlanda del Nord. Amy ha portato dai 50 ai 75mm o più di pioggia e venti di burrasca nelle aree settentrionali. In particolare, il centro della bassa pressione è sceso a 944hPa, con una lettura di 947,9hPa registrata nella Scozia settentrionale, un nuovo record di ottobre per l’area.

L’Irlanda del Nord ha registrato la raffica di ottobre più forte mai registrata, con Magilligan che ha registrato una raffica di 148km/h. In Scozia, Irlanda del Nord e persino in alcune parti dell’Inghilterra settentrionale, numerose stazioni meteorologiche hanno registrato le raffiche di ottobre più elevate, con alcuni record che risalgono a quasi mezzo secolo fa.

Piogge più intense e venti forti sono stati osservati più avanti nel mese lungo la costa meridionale, associati alla tempesta Benjamin, nominata da Météo France.