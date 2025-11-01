Clima, ottobre dai due volti in Cina: differenze di temperatura significative tra nord e sud

A ottobre, la temperatura media in Cina è stata di +11,1°C, vicina alla media, ma per lo più inferiore al nord e superiore al sud. Nell’ottobre 2025, si sono registrate differenze di temperatura significative tra la Cina settentrionale e quella meridionale. Sei province e municipalità – Shanghai, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Guizhou e Sichuan – hanno battuto i loro record locali di temperatura per ottobre. Cinque grandi città hanno battuto i loro record di temperatura media per ottobre: Fuzhou +26,4°C (precedente record di +24,5°C), Nanchang +24,1°C (+22,5°C), Shanghai +23,0°C (+22,3°C), Hangzhou +23,0°C (+21,9°C), Chongqing +21,7°C (+20,7°C).

L’Amministrazione Meteorologica Cinese ha tenuto una conferenza stampa per presentare le caratteristiche meteorologiche e climatiche del Paese a ottobre. La temperatura media nazionale ha mostrato un andamento “inizio caldo, fine freddo“, con una distribuzione “freddo al nord, caldo al sud“. Fino al 29 ottobre), la temperatura media nazionale è stata di +11,1°C, vicina alla media dello stesso periodo degli anni precedenti. Durante il mese, le temperature hanno mostrato un andamento “inizio caldo, fine freddo”, con i primi dieci giorni del mese che hanno sperimentato le temperature più alte mai registrate nello stesso periodo, seguite da temperature inferiori alla media nella parte centrale e finale del mese. Nei primi dieci giorni di ottobre, le regioni meridionali hanno sperimentato un’ondata di calore da “estate tigre”, con temperature superiori a +38°C in alcune aree di Jiangxi, Fujian, Zhejiang e Hunan, tra cui Jianning nel Fujian che ha raggiunto un massimo di +39,3°C.

Tre processi di aria fredda hanno interessato la Cina centrale e orientale, causando un inizio dell’inverno più anticipato del solito nella Cina nordorientale meridionale, nella Cina orientale e meridionale settentrionale. Un processo di aria fredda relativamente forte si è verificato dal 16 al 21, con temperature in calo dagli 8 ai 14°C in gran parte della Cina centrale e orientale. Alcune zone della Mongolia Interna, dell’Heilongjiang e dello Jilin hanno subito pioggia e neve, con un leggero impatto sulla raccolta, l’essiccazione e lo stoccaggio dei cereali autunnali e causando danni localizzati da gelo.

Al momento, gran parte della Cina settentrionale è entrata nell’inverno. Rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, l’inverno è arrivato con oltre 5 giorni di anticipo nella Cina nordorientale meridionale, nella Cina settentrionale orientale e meridionale, nella Cina nordoccidentale sudorientale, nella Cina centrale nordoccidentale, nello Shandong centrale e orientale, nel Guizhou centrale e nello Xinjiang nordoccidentale.

Le precipitazioni

Le precipitazioni nazionali sono state le terze più alte mai registrate, con significative piogge autunnali e impatti localizzati sostanziali. Da ottobre, la media nazionale delle precipitazioni è stata di 51,5mm, il 51,8% in più rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, classificandosi al terzo posto nella classifica delle precipitazioni più alte mai registrate.

Si sono verificati sei eventi di forti piogge, con alcune aree di Shandong, Hebei, Sichuan e Anhui colpite da piogge torrenziali e inondazioni.

Per tutto il mese, si sono verificate continue piogge autunnali dalla Cina occidentale alla Cina settentrionale meridionale e alla regione di Huanghuai, con giorni di precipitazione che hanno generalmente raggiunto i 12-20 giorni e hanno superato i 20 giorni nello Shaanxi sudoccidentale e in altre aree. Le province di Shanxi, Shandong e Gansu hanno registrato il numero più alto di giorni di pioggia nello stesso periodo storico. L’eccessiva umidità del suolo ha rallentato il raccolto autunnale e i progressi della semina.

Tempeste

Il numero di tifoni che si sono formati e hanno toccato terra è stato leggermente superiore alla media. Da ottobre si sono formati quattro tifoni, uno dei quali ha toccato terra nel Paese. Il tifone Matmo ha toccato terra nel Guangdong e nel Guangxi, portando forti piogge o piogge torrenziali in molte parti di Hainan, Guangdong e Guangxi, con alcune aree colpite da precipitazioni estremamente intense. Le precipitazioni giornaliere più elevate sono state registrate nel comune di Gongzheng, nella contea di Shangsi, a Fangchenggang, nel Guangxi, con 369,4mm.