Clima, Pichetto a Bruxelles: “su target non c’è ancora equilibrio, rimuovere blocchi normativi su assorbimenti tecnologici”

“Pur riconoscendo che sono stati compiuti passi in avanti significativi, dobbiamo constatare che, al momento, non siamo ancora arrivati al punto di equilibrio necessario“. Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Consiglio Ue Ambiente in merito ai vari aspetti legati ai target sul clima del 2040. “Con uno spirito fortemente costruttivo, siamo pronti a collaborare per individuare una soluzione condivisa“, ha aggiunto. “Nel più ampio quadro di rafforzamento delle flessibilità, desidero altresì ribadire la nostra richiesta di rimuovere i blocchi normativi che limitano l’uso degli assorbimenti tecnologici (CCS, DACCS, BECCS). Ogni Stato membro deve poter scegliere liberamente come impiegare tutti gli strumenti a propria disposizione utilizzando tutte le leve disponibili secondo le proprie priorità nazionali. Solo così potremo assicurare un quadro efficace, flessibile e pragmatico. L’Italia ha, inoltre, proposto l’introduzione di una nuova flessibilità che consente agli Stati membri di utilizzare, solo se necessario, un ulteriore 5% di crediti internazionali per il raggiungimento dell’obiettivo nazionale nel rispetto del principio di costo-efficacia. Questa proposta rappresenta, inoltre, un’opportunità di investimento per chi ritenga di avvalersene”, ha aggiunto Pichetto.

“Infine, riteniamo indispensabile assicurare maggiore coerenza con gli indirizzi delle Conclusioni del Consiglio europeo in particolare per quanto concerne il principio di neutralità tecnologica. A tal riguardo è per noi fondamentale includere un riferimento ai biofuel sostenibili per il settore del trasporto su strada, come anche indicato nella lettera del Presidente von der Leyen. Abbiamo più volte rappresentato quelli che, per noi, restano elementi imprescindibili. Auspichiamo che tali elementi siano riflessi nel testo e, con uno spirito fortemente costruttivo, siamo pronti a collaborare per individuare una soluzione condivisa”, ha concluso.