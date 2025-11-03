Crollo Torre dei Conti a Roma, un operaio sotto le macerie: si lavora per liberarlo | VIDEO

Grazie ai mezzi speciali sopraggiunti a Largo Ricci, è iniziata l’aspirazione dei detriti dalla finestra, da dove stamattina, poco prima del secondo crollo alla Torre dei Conti ai Fori imperiali a Roma, si era tentato di estrarre l’ultimo operaio, ancora all’interno della struttura. Il tubo di aspirazione è tenuto da un gancio gru e una squadra dei Vigili del Fuoco segue da vicino l’intervento. In aria anche un drone sorveglia dall’alto le lente operazioni di recupero. I soccorritori sarebbero riusciti a scambiare alcune parole e avere dei contatti con l’operaio sotto le macerie. Al momento le squadre di soccorso, continuano con l’aspiratore di macerie dalle finestre, sul lato dei Fori Imperiali, per poter poi tentare di estrarre l’operaio che si trova al di sotto, messo in sicurezza in una camera d’aria. Un altro operaio è rimasto gravemente ferito nel crollo.

L’operaio bloccato è un sessantaseienne romeno. L’uomo, come anche l’altro ferito che è stato trasportato in codice rosso in ospedale, lavora per una ditta di appalti e costruzioni che ha sede nel quartiere Prati.

Intanto, disastro colposo e lesioni sono le ipotesi di reato formulate dalla procura dopo il crollo parziale della Torre Conti. Le indagini dei Carabinieri del comando provinciale di Roma della Compagnia di Roma Centro, del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri e della Asl, sono coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal sostituto Mario D’Ovinola.