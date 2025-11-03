Crollo Torre dei Conti, operaio estratto dalle macerie dopo 11 ore: è gravissimo

È stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l’operaio romeno di 66 anni coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. L’uomo è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco dopo circa 11 ore. Al lavoro circa 140 pompieri. “Siamo riusciti in un’impresa eccezionale: è stato estratto il ferito, è stato portato a terra ed è già in ambulanza. Viene stabilizzato in questo momento, poi andrà verso l’ospedale. Ma possiamo dare la notizia eccezionale che è in vita. Non sappiamo quali sono le sue condizioni di salute, però è vivo: siamo riusciti in un’impresa, ripeto, eccezionale“, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari, intervenuto a “Lo Stato delle cose” su Rai Tre. “I Vigili del Fuoco hanno lavorato in una situazione di grandissimo rischio, di crollo imminente della struttura. Il ferito era incastrato all’interno e siamo riusciti a liberarlo da queste macerie che continuavano a cadere. Lo abbiamo portato a vita in terra, speriamo adesso che le sue condizioni siano buone“, ha aggiunto il portavoce.

“C’erano ulteriori frane che lo ricoprivano, adesso speriamo bene perché siamo riusciti a metterlo su un’ambulanza e speriamo i sanitari continuino”, ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine delle operazioni di estrazione dell’operaio.

L’uomo è in gravissime condizioni

Il 66enne è in gravissime condizioni. L’uomo, come riferito dai Vigili del Fuoco, era cosciente al momento del recupero ed è rimasto cosciente tutto il tempo. Caricato in ambulanza, è stato portato al policlinico Umberto I, scortato dalle forze dell’ordine.

”È stata un’operazione straordinaria, voglio ringraziare i Vigili del Fuoco e tutte le altre forze. Sono riusciti a fare una cosa difficilissima. Una professionalità e una dedizione encomiabili. Grazie a questo coraggio e a questa capacità tecnica l’operaio è stato estratto vivo dalle macerie. È in prognosi riservata e adesso noi siamo tutti qui, sperando che ce la possa fare. È nelle mani dei sanitari”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.