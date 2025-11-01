Disperso da 16 giorni sul Monte Baldo, riprese le ricerche

Sono riprese le ricerche di un uomo di 76 anni, disperso da 16 giorni sul Monte Baldo, al confine tra Veneto e Trentino. L’uomo, residente nella provincia di Verona, conosceva bene la zona ed era un appassionato di storia della Grande Guerra. Aveva manifestato l’intenzione di tornare sul Monte Baldo per cercare reperti bellici, probabilmente all’interno di una galleria o di una trincea del reticolo militare. Le ricerche coinvolgono il Soccorso alpino e speleologico di Verona, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Tione di Trento, i vigili del fuoco, i carabinieri e numerose squadre di Protezione civile.