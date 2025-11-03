Diventa Astrofilo Spezzino! La presentazione del nuovo corso di astronomia

L’Associazione Astrofili Spezzini, riconosciuta come Istituto Culturale dal Ministero della Cultura e Delegazione Territoriale dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) per La Spezia, la Lunigiana e la Val di Vara, invita tutti gli appassionati del cielo a partecipare all’incontro di presentazione del nuovo corso di astronomia e delle attività 2025. L’appuntamento è fissato per venerdì 7 novembre alle ore 20.30 presso la sede centrale in Via Pietro Beghi 21 (Ex Biblioteca Beghi): “un’occasione unica per entrare a far parte della realtà astronomica più attiva della provincia e scoprire i vantaggi riservati ai nuovi soci”, si legge nella nota.
Durante la serata saranno illustrati i numerosi benefici riservati ai soci e le nuove opportunità di formazione:
- Accesso esclusivo all’Osservatorio Pubblico “Luciano Zannoni” di Monte Viseggi, per partecipare a serate osservative, attività di ricerca e incontri divulgativi.
- Corso di Astronomia di Base, con lezioni teoriche e pratiche rivolte a principianti e appassionati, integrate da interventi di approfondimento su tematiche avanzate e da percorsi di formazione per la ricerca scientifica presso le specole del Parco Scientifico di Monte Viseggi.
- Noleggio gratuito del primo strumento astronomico per esercitarsi a casa o direttamente nel Parco Scientifico.
- Partecipazione agli incontri formativi presso la sede centrale e accesso alla Biblioteca Sociale “Camille Flammarion”, patrimonio librario riconosciuto a livello nazionale.
- Quota associativa bloccata a soli 40 euro, con agevolazioni per i soci aggregati UAI.
- Giornate dedicate alle scuole e alle famiglie, per scoprire il Sole e il cielo notturno sotto un “planetario naturale”: quello del Parco di Monte Viseggi.
- Un’occasione per entrare in un gruppo attivo dal 1978, che da oltre quarant’anni forma nuovi astrofili operativi direttamente sul campo.
- Presentazione del nuovo Premio Fedeltà AAS, riservato ai soci più attivi e partecipativi.
Un invito aperto a tutti
L’iniziativa “Diventa Astrofilo Spezzino” nasce per avvicinare nuovi appassionati alla scienza e alla cultura del cielo, offrendo esperienze concrete e coinvolgenti in uno dei luoghi più suggestivi della città: il Parco Scientifico di Monte Viseggi, unico osservatorio astronomico pubblico della provincia.
Appuntamento
Venerdì 7 novembre 2025 – ore 20.30
Sede Associazione Astrofili Spezzini, Via Pietro Beghi 21, La Spezia (Ex Biblioteca Beghi).