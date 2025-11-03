Diventa Astrofilo Spezzino! La presentazione del nuovo corso di astronomia

L’Associazione Astrofili Spezzini, riconosciuta come Istituto Culturale dal Ministero della Cultura e Delegazione Territoriale dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) per La Spezia, la Lunigiana e la Val di Vara, invita tutti gli appassionati del cielo a partecipare all’incontro di presentazione del nuovo corso di astronomia e delle attività 2025. L’appuntamento è fissato per venerdì 7 novembre alle ore 20.30 presso la sede centrale in Via Pietro Beghi 21 (Ex Biblioteca Beghi): “un’occasione unica per entrare a far parte della realtà astronomica più attiva della provincia e scoprire i vantaggi riservati ai nuovi soci”, si legge nella nota.

Durante la serata saranno illustrati i numerosi benefici riservati ai soci e le nuove opportunità di formazione:

Accesso esclusivo all’Osservatorio Pubblico “Luciano Zannoni” di Monte Viseggi, per partecipare a serate osservative, attività di ricerca e incontri divulgativi.

Corso di Astronomia di Base, con lezioni teoriche e pratiche rivolte a principianti e appassionati, integrate da interventi di approfondimento su tematiche avanzate e da percorsi di formazione per la ricerca scientifica presso le specole del Parco Scientifico di Monte Viseggi.

Noleggio gratuito del primo strumento astronomico per esercitarsi a casa o direttamente nel Parco Scientifico.

Partecipazione agli incontri formativi presso la sede centrale e accesso alla Biblioteca Sociale “Camille Flammarion”, patrimonio librario riconosciuto a livello nazionale.

Quota associativa bloccata a soli 40 euro, con agevolazioni per i soci aggregati UAI.

Giornate dedicate alle scuole e alle famiglie, per scoprire il Sole e il cielo notturno sotto un “planetario naturale”: quello del Parco di Monte Viseggi.

Un’occasione per entrare in un gruppo attivo dal 1978, che da oltre quarant’anni forma nuovi astrofili operativi direttamente sul campo.

Presentazione del nuovo Premio Fedeltà AAS, riservato ai soci più attivi e partecipativi.

Un invito aperto a tutti

L’iniziativa “Diventa Astrofilo Spezzino” nasce per avvicinare nuovi appassionati alla scienza e alla cultura del cielo, offrendo esperienze concrete e coinvolgenti in uno dei luoghi più suggestivi della città: il Parco Scientifico di Monte Viseggi, unico osservatorio astronomico pubblico della provincia.

Appuntamento

Venerdì 7 novembre 2025 – ore 20.30

Sede Associazione Astrofili Spezzini, Via Pietro Beghi 21, La Spezia (Ex Biblioteca Beghi).