Egitto e Libano firmano 15 accordi di cooperazione: energie rinnovabili, gas, petrolio e non solo

L’Egitto e il Libano hanno firmato 15 accordi di cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti, della sicurezza alimentare, dell’elettricità, delle energie rinnovabili, dell’industria, del petrolio e del gas, nonché nel campo della ricostruzione. Le intese sono state siglate nel corso della riunione del Comitato congiunto superiore, presieduta dal primo ministro egiziano Mostafa Madbouly e dal suo omologo libanese Nawaf Salam. Nel suo intervento, Madbouly ha annunciato che visiterà il Libano nel mese di dicembre, guidando una delegazione di alto livello composta da diversi ministri egiziani. Il premier egiziano ha ribadito il pieno sostegno dell’Egitto agli sforzi volti a raggiungere la stabilità politica ed economica in Libano, sottolineando la disponibilità del Cairo a rispondere a qualsiasi richiesta proveniente da Beirut che possa contribuire alla ricostruzione e al rafforzamento della stabilità nazionale.

“Rifiutiamo qualsiasi presenza israeliana sul suolo libanese e sosteniamo l’affermazione della piena sovranità del governo di Beirut su tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato Madbouly, aggiungendo che l’Egitto è pienamente consapevole delle necessità energetiche del Libano: “sappiamo quanto questa questione sia cruciale per il popolo libanese e intendiamo intensificare la cooperazione in questo settore vitale nel prossimo futuro”, ha aggiunto. Madbouly ha inoltre evidenziato che l’interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto un miliardo di dollari lo scorso anno, sottolineando l’esistenza di un notevole potenziale per raddoppiare tale cifra attraverso l’incoraggiamento delle imprese egiziane ad aumentare gli scambi bilaterali e a promuovere investimenti congiunti nei due Paesi. Il primo ministro ha infine indicato che il settore farmaceutico rappresenta uno dei comparti più promettenti per lo sviluppo della cooperazione economica bilaterale.

La conferenza

Da parte sua, il primo ministro libanese Nawaf Salam ha annunciato che il Libano ospiterà prossimamente una grande conferenza sugli investimenti, estendendo un invito ufficiale a Madbouly a partecipare e invitando anche il settore privato egiziano a prendere parte all’evento. Salam ha espresso fiducia nella capacità dell’Egitto di fornire sostegno politico al Libano, elogiando “gli instancabili sforzi del governo egiziano nel fornire aiuti umanitari alla Striscia di Gaza” e il suo ruolo fondamentale nel raggiungimento del cessate il fuoco. Infine, il ministro libanese dell’Economia e del commercio ha dichiarato che Beirut auspica di stabilire una partnership a lungo termine con il governo egiziano, mirata a costruire “un futuro più integrato nei diversi ambiti della cooperazione, che al tempo stesso garantisca un domani migliore per i nostri due popoli”.