Energia, inaugurato un raro impianto di idrogeno a basse emissioni di carbonio in Europa

La Danimarca ha inaugurato lunedì uno dei rari impianti di idrogeno a basse emissioni di carbonio in Europa, un settore considerato una delle chiavi della transizione energetica ma che continua ad accumulare difficoltà. Inizialmente prevista per l’apertura nel 2023, il progetto HySynergy, con sede a Fredericia, nell’ovest del paese scandinavo, ha subito due anni di ritardo. Funzionando grazie a otto elettrolizzatori alimentati da energie rinnovabili (solare ed eolica), la sua prima fase produce quotidianamente circa otto tonnellate di idrogeno, che viene trasportato a una raffineria vicina e anche in Germania.

“Le nostre ambizioni vanno ben oltre gli elettrolizzatori da 20 megawatt che attualmente ci sono. Abbiamo una connessione elettrica, terreni e infrastrutture che cominciano a essere pronte per espansioni fino a 350 Mw”, ha spiegato all’Afp Jakob Korsgaard, fondatore e amministratore delegato dell’azienda Everfuel, che detiene il 51% del progetto. Il settore dell’idrogeno a basse emissioni – spesso definito ‘verde’ – fatica a decollare in Europa, con una moltitudine di progetti abbandonati o ritardati, fallimenti e cessioni. Secondo i dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie), solo quattro impianti producono attualmente idrogeno a basse emissioni nel Vecchio Continente, nessuno dei quali con una capacità superiore a 1 Mw. Poiché le tecnologie non sono ancora completamente mature, l’idrogeno rimane troppo costoso e non competitivo rispetto ai prodotti gassosi e petroliferi che mira a sostituire, principalmente a causa del prezzo elevato dell’elettricità necessaria per la sua produzione. Al di fuori della Cina, che è il motore del settore, “la diffusione più lenta del previsto degli elettrolizzatori limita il potenziale di riduzione dei costi delle apparecchiature entro il 2030”, ha osservato l’Aie in un recente rapporto.

La situazione dell’idrogeno

“La crescita dell’idrogeno verde dipende dallo slancio che si può dare a livello politico”, ha dichiarato Korsgaard. “Siamo in concorrenza con le fonti fossili di energia sul mercato da oltre 100 anni, quindi davvero, davvero mature”, ha lamentato. “Ecco perché è così importante che i politici europei e ciascuno degli Stati membri continuino a sostenere e attuare in modo ambizioso la Direttiva sulle Energie Rinnovabili III”. La Direttiva Red III che è stata adottata nel 2023 punta all’obiettivo di raggiungere il 42,5% (ma anche fino al 45%) di energia rinnovabile nel consumo finale lordo dell’Ue entro il 2030, e valorizza carburanti come l’idrogeno rinnovabile.