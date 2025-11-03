Energia, Ministro USA: “test nucleari senza esplosioni”

I test nucleari ordinati dal presidente USA Donald Trump non comporteranno esplosioni nucleari: lo ha assicurato il segretario all’Energia americano Chris Wright, chiarendo che i test coinvolgeranno “le altre parti di un’arma nucleare” per garantirne il corretto funzionamento. Le dichiarazioni sono arrivate 4 giorni dopo l’ordine di Trump al Pentagono di riprendere i test nucleari “su base di parità” con gli altri Paesi, sollevando timori di ritorno alla Guerra Fredda. “Penso che i test di cui stiamo parlando in questo momento siano test di sistema“, ha spiegato Wright in un’intervista a Fox News.