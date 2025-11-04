Esplosione o guasto? Nave russa prende fuoco nella baia di Sukharnaya

Una nave russa appartenente alla flotta del Mar Nero ha preso fuoco a Sebastopoli, in Crimea. Lo ha riportato il canale Telegram filo-ucraino Krymski Veter (Vento di Crimea), condividendo un video che mostra una colonna di fumo alzarsi sopra l’imbarcazione nella baia di Sukharnaya. Si tratterebbe dell'”Albatros-M”, una nave antisommergibile. Secondo Krymski Veter, la flotta russa del Mar Nero dispone attualmente di quattro unità di questo tipo, risalenti agli anni Ottanta. Due di queste sono state trasferite nel 2024 alla base di Novorossijsk, mentre le altre due sono rimaste a Sebastopoli, ha precisato il canale.