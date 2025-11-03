Forte terremoto al largo della Kamchatka | DATI e MAPPE

Forte terremoto al largo della Penisola di Kamchatka (Russia). L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 6.2, avvenuto alle 08:10 ora italiana (19:10 ora locale) ad una profondità di 9 km. La penisola si trova lungo un margine di placca tettonica attivo, dove la placca pacifica sta scivolando sotto la placca nordamericana. Questo processo, chiamato subduzione, accumula enormi pressioni che si rilasciano sotto forma di terremoti. La regione è anche parte della “Cintura di Fuoco del Pacifico”, un’area nota per l’intensa attività sismica e vulcanica.