GNL, le tariffe di trasporto hanno raggiunto i massimi degli ultimi mesi

Le tariffe di trasporto per il GNL hanno raggiunto i massimi degli ultimi mesi a causa della minore disponibilità di navi, dei ritardi nelle consegne delle merci in Egitto e dell’aumento della domanda in vista dell’inverno. È quanto hanno riferito alcune fonti del settore marittimo. L’aumento dei prezzi amplifica la concorrenza per le navi metaniere disponibili, invertendo la tendenza delle tariffe di trasporto poco brillanti osservata per gran parte di quest’anno. I prezzi sono crollati ai minimi degli ultimi cinque anni a febbraio, poiché l’aumento della flotta ha superato la domanda, sebbene a giugno siano balzati al massimo degli ultimi 8 mesi a causa della minore offerta di navi e del conflitto tra Israele e Iran, che ha portato gli armatori a rimandare il noleggio di navi.

Secondo l’agenzia di prezzi Spark Commodities, le tariffe di trasporto atlantiche valutate per le navi con motori a due tempi in grado di trasportare 174.000 metri cubi di GNL – il tipo più comune sul mercato – oggi erano a 61.500 dollari al giorno, in calo rispetto al prezzo di ieri di 61.750 dollari al giorno. Si tratta del livello più alto da fine agosto 2024, con un aumento di oltre il 50% rispetto ai 39.750 dollari al giorno di lunedì scorso. Le tariffe del Pacifico per la stessa classe di navi oggi erano di 42.250 dollari al giorno, in aumento rispetto ai 31.250 dollari di martedì scorso e al livello più alto da fine giugno.

“I recenti ritardi nello scarico dei carichi di GNL in Egitto sono stati un fattore determinante, con ripercussioni a catena sugli itinerari delle navi”, ha affermato Stephen Gordon, amministratore delegato di Clarksons Research.