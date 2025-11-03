I pozzi di carbonio naturali stanno cedendo: il nuovo rapporto alla vigilia della COP30

Secondo un importante nuovo rapporto pubblicato in vista della COP30, i pozzi di carbonio naturali del pianeta (oceano, foreste e suolo) stanno raggiungendo i loro limiti, assorbendo meno carbonio del previsto e rischiando di infrangere gravemente gli obiettivi climatici globali. Il rapporto “10 New Insights in Climate Science 2025”, redatto da oltre 70 scienziati provenienti da 21 paesi, rivela che decenni di cambiamenti climatici hanno indebolito la capacità dei sistemi terrestri e oceanici di assorbire le emissioni. I risultati suggeriscono che affidarsi esclusivamente alla natura per compensare l’inquinamento da carbonio non è più sufficiente e che l’impiego responsabile e su larga scala di nuove tecnologie di rimozione del carbonio deve accompagnare una rapida riduzione delle emissioni.

Il rapporto avverte che, con il riscaldamento globale, anche l’oceano, che rappresenta un cuscinetto vitale contro l’aumento delle temperature, assorbe meno anidride carbonica. Nel frattempo, ondate di calore marine sempre più frequenti stanno devastando gli ecosistemi e minacciando i mezzi di sussistenza costieri.

“Abbiamo a lungo fatto affidamento su foreste e suoli per ripulire silenziosamente il nostro disastro di carbonio, ma la loro capacità sta vacillando”, ha affermato la professoressa Sabine Fuss, responsabile del dipartimento presso il Potsdam Institute for Climate Impact Research e membro del comitato editoriale del rapporto. “Ciò significa che potremmo sottostimare l’attuale divario di emissioni, nonché il ritmo del futuro riscaldamento globale”.

Il contributo di MBA evidenzia gli impatti marini

Tra gli autori che hanno contribuito al rapporto c’è la dott.ssa Katie Smith della Marine Biological Association (MBA), coautrice di Insight 2, sull’accelerazione delle temperature della superficie del mare e l’intensificazione delle ondate di calore marine. “L’oceano è stato il nostro più grande alleato nell’attenuare gli impatti del cambiamento climatico; è ormai evidente che l’aumento delle temperature e l’intensificarsi delle ondate di calore marine stanno indebolendo la capacità dell’oceano di immagazzinare carbonio”, spiega il Dott. Smith. “Questi cambiamenti stanno già influenzando gli ecosistemi marini, la pesca e le comunità che dipendono da essi”.

Il dott. Smith ha osservato che le ondate di calore marine si verificano ora più spesso e durano più a lungo: “stiamo assistendo a temperature dell’acqua da tre a cinque gradi superiori a quelle previste per quel periodo dell’anno, a volte per mesi interi. Questi eventi distruggono le foreste di alghe, sbiancano le barriere coralline e innescano effetti a cascata che si ripercuotono su interi ecosistemi”.

Nonostante le sfide, il Dott. Smith rimane concentrato sulle soluzioni: “per la prima volta, possiamo prevedere quando e dove è probabile che si verifichino ondate di calore marine. Questo ci offre una finestra per agire: studiarle in tempo reale, fornire consulenza alle attività di pesca e preparare le industrie costiere prima che il danno sia fatto”.

L’MBA è ben posizionato per affrontare queste sfide e trovare soluzioni. “Lavorare all’MBA ci offre una piattaforma incredibile”, spiega. “Con i dati a lungo termine del Continuous Plankton Recorder e le strutture sperimentali proprio a Plymouth Sound, siamo in una posizione unica per studiare come la vita marina risponde al rapido riscaldamento e per fornire le prove di cui i decisori politici hanno bisogno. I dati a lungo termine e le strutture sperimentali dell’MBA ci consentono di trasformare i titoli globali in prove locali: questo è essenziale se vogliamo passare dall’osservazione del cambiamento alla sua gestione”.

Un appello per un’azione basata sulla scienza in vista della COP30

Prodotto congiuntamente da Future Earth , The Earth League e il World Climate Research Programme , il rapporto “10 New Insights” “sintetizza i progressi più importanti in campo climatico degli ultimi 18 mesi. Evidenzia come il caldo record del 2023 e del 2024 stia mettendo a dura prova le risorse idriche globali, diffondendo malattie trasmesse da vettori come la dengue e riducendo la produttività del lavoro a causa dello stress da calore”, si legge.

“I negoziati sul clima devono essere guidati dalla scienza e le 10 Nuove Intuizioni forniscono la migliore sintesi degli ultimi aggiornamenti nella ricerca sul clima”, ha affermato Johan Rockström, co-presidente di The Earth League. ” La COP30 deve essere la COP dell’attuazione; non possiamo più permetterci nuove promesse senza risultati concreti”.

Risultati principali del rapporto