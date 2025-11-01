Il 1° novembre 1814 si apriva il Congresso di Vienna

Il 1° novembre 1814 si apriva al castello di Schönbrunn il Congresso di Vienna, una delle più imponenti conferenze diplomatiche della storia. Principi, ministri e sovrani europei si riunirono per ridisegnare la mappa del continente dopo le guerre napoleoniche. Il Congresso, che si protrasse fino al 9 giugno 1815, vide protagonisti giganti della diplomazia come il principe austriaco Klemens von Metternich, lo zar Alessandro I di Russia e il ministro britannico Castlereagh. L’obiettivo era ripristinare l’equilibrio politico e impedire nuove rivoluzioni: nacque così l’Europa della Restaurazione, un sistema di alleanze e confini destinato a influenzare la politica per oltre mezzo secolo.