Il 1° novembre 1962 la 1ª missione verso Marte: l’ardito sogno di “Mars 1”

Esattamente sessantatré anni fa, il 1° novembre 1962, l’Unione Sovietica lanciava nello Spazio Mars 1, la prima sonda mai inviata verso il Pianeta Rosso. Era l’alba dell’esplorazione interplanetaria e il mondo guardava con stupore al razzo Proton-K che sollevava verso il cielo la speranza di un nuovo traguardo scientifico. La missione, destinata a compiere un sorvolo ravvicinato di Marte e a trasmettere immagini e dati sull’atmosfera e la superficie, si interruppe però bruscamente: dopo aver percorso 106 milioni di km, il contatto radio con la sonda si perse per sempre. Nonostante il fallimento, Mars 1 aprì la strada a una lunga serie di missioni che, nei decenni successivi, avrebbero trasformato l’esplorazione marziana da sogno a realtà.

Oggi, mentre l’Agenzia Spaziale Europea e la NASA collaborano a nuovi progetti di esplorazione umana, la Russia celebra quell’impresa. Mars 1 non raggiunse il suo obiettivo, ma fu il primo passo di un cammino che ancora continua.