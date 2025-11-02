Il 2 novembre 2000 il 1° equipaggio arrivava sulla Stazione Spaziale Internazionale

Il 2 novembre 2000 il primo equipaggio permanente giunse sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), inaugurando un’avventura che continua ancora oggi, 25 anni dopo. La missione Expedition 1, composta dal comandante americano William Shepherd e dai cosmonauti russi Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev, diede inizio a una presenza umana ininterrotta nell’orbita terrestre, un primato che la ISS detiene tuttora. Oggi, 2 novembre 2025, la Stazione celebra un quarto di secolo di vita abitata, simbolo di cooperazione scientifica e diplomatica tra nazioni spesso divise sulla Terra. In questi anni, oltre 270 astronauti di 20 Paesi hanno vissuto e lavorato a bordo, conducendo esperimenti fondamentali per la medicina, la biologia e la tecnologia spaziale.

Mentre la NASA e le agenzie partner guardano al futuro – con i progetti Artemis e le stazioni lunari e marziane all’orizzonte – la ISS resta un baluardo di ricerca e di collaborazione internazionale. Venticinque anni dopo quel 2 novembre 2000, la Stazione Spaziale continua a dimostrare che lo Spazio può unire l’umanità in un’unica missione: esplorare, conoscere e costruire insieme il futuro.