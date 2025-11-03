Il 3 novembre 1973 la missione pionieristica Mariner 10 partiva verso Mercurio

Il 3 novembre 1973 la NASA accendeva i motori della storia: dalla base di Cape Canaveral partiva la sonda Mariner 10, la prima missione destinata a esplorare Mercurio, il pianeta più vicino al Sole e uno dei più misteriosi del Sistema Solare. Oggi quella missione pionieristica resta una pietra miliare nell’esplorazione spaziale. Mariner 10 non solo divenne la prima sonda a raggiungere Mercurio il 29 marzo 1974, ma fu anche la prima ad utilizzare la tecnica del “gravity assist”, sfruttando la gravità di Venere per modificare la propria traiettoria e risparmiare carburante, una strategia oggi fondamentale nelle missioni interplanetarie.

Durante i suoi sorvoli, la sonda inviò immagini spettacolari e dati preziosi, rivelando un mondo bruciato dal Sole e segnato da crateri simili a quelli lunari, ma con un campo magnetico sorprendentemente attivo.

Nel 2025, mentre missioni come BepiColombo continuano a esplorare Mercurio con tecnologie impensabili negli anni ’70, Mariner 10 rimane un simbolo di ingegno e audacia.