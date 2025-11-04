Il 4 novembre 2011 l’alluvione di Genova, la città sommersa dal fango

Il 4 novembre 2011, Genova visse una delle pagine più drammatiche della sua storia recente. In poche ore di pioggia torrenziale, i torrenti Fereggiano e Bisagno esondarono con violenza, mentre lo Sturla e lo Scrivia raggiunsero la piena, travolgendo interi quartieri. Le acque invasero Quezzi, Marassi, Foce, Brignole, San Fruttuoso e Sturla, trascinando auto, negozi e detriti. In alcuni punti il fango superò il metro d’altezza. Il bilancio fu tragico: 6 persero la vita, tra cui 2 bambine, e centinaia di famiglie rimasero senza casa. L’evento, per intensità e distruzione, ricordò la devastante alluvione del 1970.

In quei giorni, l’Italia intera si mobilitò per soccorrere la città: volontari, forze dell’ordine e cittadini comuni si unirono per ripulire le strade e assistere gli sfollati. Le immagini dei “nuovi angeli del fango” fecero il giro del Paese, simbolo della solidarietà genovese.