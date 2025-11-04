Il microbiota intestinale: un nuovo attore nella regolazione del sonno

Un recente studio guidato da Lin Lu dell’Università di Pechino, pubblicato su Brain Medicine, ha svelato un legame profondo tra il microbiota intestinale e la regolazione del sonno. La ricerca conferma che l’asse microbiota-intestino-cervello rappresenta una via di comunicazione chiave per comprendere e trattare i disturbi del sonno. I trilioni di batteri che popolano l’intestino comunicano con il cervello attraverso vie immunitarie, neurali e metaboliche. Metaboliti come gli acidi grassi a catena corta e gli acidi biliari influenzano l’infiammazione, la barriera intestinale e i circuiti cerebrali del sonno. Neurotrasmettitori quali GABA, serotonina e melatonina contribuiscono alla sincronizzazione tra veglia e riposo, mentre lo stress, tramite l’attivazione dell’asse HPA, può alterare sia il sonno sia la composizione del microbiota.

Le analisi mostrano che insonnia, apnea notturna e disturbi del ritmo circadiano sono associati a specifiche “firme microbiche”, con riduzione dei batteri benefici. Interventi mirati – probiotici, prebiotici, simbiotici o trapianti fecali – potrebbero migliorare la qualità del sonno, anche in presenza di disturbi neuropsichiatrici.

Sebbene siano necessari studi clinici più standardizzati, le prospettive sono promettenti: in futuro, diagnosi basate sul profilo microbico e terapie personalizzate potrebbero integrare la salute del microbiota nella cura del sonno e del benessere cerebrale complessivo.