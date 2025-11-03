Il tifone Kalmaegi incombe sulle Filippine: venti fino a 150 km/h, evacuazioni di massa

Il tifone Kalmaegi si sta dirigendo verso l’isola di Leyte con venti fino a 150 km/h, evacuazioni di massa in corso nelle Filippine

Migliaia di persone sono state evacuate nelle Filippine per l’arrivo del tifone Kalmaegi, che si sta dirigendo verso l’isola di Leyte con venti fino a 150 km/h. Le autorità stanno trasferendo la popolazione di Palo e Tanauan, distretti già devastati nel 2013 dal super tifone Haiyan, che causò oltre 6mila vittime. Evacuazioni di massa sono in corso anche sull’isola di Samar, soprattutto a Guiuan, dove la tempesta dovrebbe toccare terra. Nella provincia delle isole Dinagat, tra 10mila e 15mila persone sono state portate in zone sicure, ha dichiarato il governatore Nilo Demerey. Ogni anno circa 20 tifoni colpiscono o lambiscono l’arcipelago, danneggiando soprattutto le aree più povere.

