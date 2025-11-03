Il tifone Kalmaegi incombe sulle Filippine: venti fino a 150 km/h, evacuazioni di massa

Migliaia di persone sono state evacuate nelle Filippine per l’arrivo del tifone Kalmaegi, che si sta dirigendo verso l’isola di Leyte con venti fino a 150 km/h. Le autorità stanno trasferendo la popolazione di Palo e Tanauan, distretti già devastati nel 2013 dal super tifone Haiyan, che causò oltre 6mila vittime. Evacuazioni di massa sono in corso anche sull’isola di Samar, soprattutto a Guiuan, dove la tempesta dovrebbe toccare terra. Nella provincia delle isole Dinagat, tra 10mila e 15mila persone sono state portate in zone sicure, ha dichiarato il governatore Nilo Demerey. Ogni anno circa 20 tifoni colpiscono o lambiscono l’arcipelago, danneggiando soprattutto le aree più povere.