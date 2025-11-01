Il vento forte scatena un incendio di vaste proporzioni a Yurga: il cielo si tinge di rosso | VIDEO

Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato il 1° novembre 2025 nella regione di Kemerovo, in Russia, interessando le aree di Yurga, Belovo e il villaggio di Kamenka. Le fiamme, alimentate da forti venti e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, avvolgendo il paesaggio in un bagliore rosso che ha tinto il cielo sopra Yurga di un inquietante colore sangue. Secondo le autorità locali, l’incendio ha bruciato circa 23.000 metri quadrati di terreno, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza, è stato possibile salvare le abitazioni e impedire che il rogo raggiungesse i centri abitati.

Le operazioni di contenimento si sono protratte per ore, ostacolate dalle raffiche di vento che hanno favorito la rapida diffusione delle fiamme. Tuttavia, nella tarda serata di sabato, i soccorritori hanno dichiarato che la situazione è sotto controllo e non si registrano feriti. Le autorità regionali hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incendio, che potrebbe essere stato innescato da attività umane o da cortocircuiti nelle linee elettriche, aggravati dalle condizioni meteo avverse.