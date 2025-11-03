“Impianti che curano da soli”: la tecnologia tedesca che aiuta l’Ucraina

Le guerre non lasciano solo ferite nel cuore, ma anche nel corpo. In Ucraina, migliaia di persone stanno affrontando fratture complesse e difficili da guarire, un peso enorme per un sistema sanitario già sotto pressione. Per offrire un aiuto concreto, il Fraunhofer IFAM – uno dei principali istituti di ricerca applicata in Germania – ha deciso nel 2023 di mettere la propria tecnologia al servizio dei medici ucraini. Alla base di questa iniziativa non c’è solo la solidarietà, ma anche una connessione personale. “Due dei nostri colleghi provengono da Leopoli e hanno avuto un ruolo decisivo nel creare i contatti con il centro di riabilitazione nazionale UNBROKEN in Ucraina”, spiega Kai Borcherding, responsabile del settore Medical Technology and Life Sciences di Fraunhofer IFAM. “Da quella collaborazione è nato MAOmed, un progetto sostenuto dalla Fraunhofer Future Foundation che mira a sviluppare impianti più sicuri ed efficaci per la rigenerazione ossea”.

Una superficie che si cura da sola

Il cuore dell’innovazione è un processo chiamato micro-arc oxidation (MAO). In pratica, i ricercatori immergono componenti in titanio in un liquido conduttivo contenente sali d’argento e applicano fino a 300 volt di tensione. In pochi minuti, la superficie del metallo si trasforma: un sottile strato ossidato, arricchito con nanoparticelle d’argento, si forma e si riempie di micropori. Questi pori agiscono come minuscoli serbatoi che possono assorbire antibiotici o altre sostanze attive, rilasciandole poi lentamente nel corpo. “È come una spugna intelligente che distribuisce il farmaco nel tempo, direttamente dove serve”, spiega Linda Gätjen, co-responsabile del gruppo di Chimica dei Polimeri e Comportamento dei Materiali di Fraunhofer IFAM.

Il risultato? Un impianto che combatte le infezioni localmente e riduce il rischio di rigetto o complicazioni. L’argento, inoltre, potenzia l’effetto dell’antibiotico, creando una doppia barriera contro i batteri.

Una tecnologia semplice, veloce e adatta anche alle zone di crisi

Uno dei punti di forza del processo MAO è la sua semplicità. Bastano una fonte di alimentazione elettrica e un sistema di raffreddamento per il bagno elettrolitico. “È una tecnologia che può funzionare anche in condizioni difficili, a costi contenuti”, sottolinea Borcherding. “Questo la rende perfetta per l’uso in contesti come l’Ucraina, dove le strutture sanitarie sono spesso sotto pressione”.

Oltre alla sicurezza, gli impianti MAO mostrano anche ottima biocompatibilità, favorendo l’integrazione ossea e la guarigione più rapida.

Dall’Ucraina alla Germania: una collaborazione che cresce

I primi test pratici della nuova superficie avverranno proprio in Ucraina, presso il centro UNBROKEN di Leopoli, il principale istituto per la cura dei feriti di guerra, dove si sono già svolti oltre 10.000 interventi chirurgici dall’inizio del conflitto. L’obiettivo è avviare presto la fase preclinica e, successivamente, le sperimentazioni cliniche. Il centro punta anche a sviluppare capacità produttive locali, per rendere la tecnologia disponibile su larga scala.

Anche in Germania l’interesse è alto. La KLS Martin, azienda specializzata in dispositivi medici, sta collaborando con Fraunhofer IFAM fornendo impianti campione. “Oltre al valore etico del progetto, vediamo un enorme potenziale nella tecnologia MAO per tutta l’ingegneria medica, non solo per gli impianti ossei”, afferma Tobias Wolfram, responsabile della ricerca sugli impianti in KLS Martin.

Il debutto ufficiale al MEDICA 2025

Il pubblico potrà scoprire questa tecnologia rivoluzionaria al salone internazionale MEDICA, che si terrà a Düsseldorf dal 17 al 20 novembre 2025. Fraunhofer IFAM presenterà una replica di cranio umano con impianti in titanio “anti-infezione” al Padiglione 10, Stand D22.

Ricostruire l’Ucraina con la scienza

Il progetto MAOmed fa parte del programma “Rebuilding Ukraine — Resilient and Sustainable” della Fraunhofer Future Foundation, che sostiene la ricostruzione del paese attraverso la ricerca e la cooperazione scientifica. Dal 2024, la fondazione ha già finanziato nove progetti bilaterali tra Germania e Ucraina, e prevede di ampliare il programma nel 2026.