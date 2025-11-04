In corso accertamenti della Procura dopo sulla valanga killer sull’Ortles

Sono in corso “accertamenti finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica” della “slavina verificatasi nei pressi di Cima Vertana“. Lo comunica la procura della Repubblica di Bolzano, precisando che il procedimento è “attualmente classificato come fatto non costituente reato”. La valanga, che si è staccata sabato 1 novembre, nel gruppo dell’Ortles, presso cima Vertana, con un fronte di circa 30 metri e una lunghezza di 200 metri, ha provocato cinque vittime, tutte di nazionalità tedesca, due delle quali, padre e figlia, sono state recuperate solo il giorno dopo.