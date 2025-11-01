Incidente durante un’arrampicata a Roccamorice: un morto e feriti nel Pescarese

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi a Roccamorice, nel Pescarese, dove una persona è caduta da una roccia da un’altezza di alcuni metri. La persona deceduta (di cui al momento non si conosce sesso e identità), si trovava insieme ad un gruppo di altre persone per la pratica dell’arrampicata sportiva. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero anche dei feriti. Sul posto stanno operando i sanitari del 118, anche con l’ausilio dell’elisoccorso, oltre che con delle autoambulanze, e i Carabinieri. Si sta ricostruendo l’accaduto e le cause che hanno portato al decesso. Al momento dell’incidente, come riferito, le condizioni meteo erano buone, così come la visibilità.