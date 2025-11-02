India, pioggia artificiale insufficiente: l’esperimento di Nuova Delhi conferma i vincoli scientifici del cloud seeding

Nuova Delhi è tornata a fronteggiare livelli critici di inquinamento atmosferico: una cappa grigia e persistente che minaccia la salute di quasi 30 milioni di persone. Per provare ad attenuare l’emergenza, la capitale indiana ha sperimentato l’ inseminazione delle nuvole (cloud seeding), tecnica che mira a stimolare precipitazioni artificiali per “lavare” le polveri dall’aria. Nei giorni scorsi un aereo Cessna, in collaborazione con l’IIT di Kanpur, ha effettuato i primi test. L’esito, però, è stato modesto: soltanto poche gocce di pioggia e nessun miglioramento misurabile della qualità dell’aria. La principale criticità è stata la scarsa copertura nuvolosa, condizione che riduce drasticamente l’efficacia del cloud seeding.

Perché l’inseminazione delle nuvole non basta

La comunità scientifica e gli ambientalisti esprimono forti riserve sull’approccio. Secondo numerosi ricercatori, il cloud seeding può avere effetti localizzati e temporanei, ma non affronta le cause strutturali dello smog. Inoltre, come sottolinea il climatologo Daniele Visioni (Cornell University), la tecnica può spostare la pioggia da un’area all’altra ma non “crearla” in assenza di sufficiente umidità: una limitazione fisica che ne riduce l’utilità in scenari urbani complessi come quello di Delhi.

Gli esperti dell’IIT Delhi hanno definito l’operazione una “trovata costosa”, mentre attivisti come Bhavreen Kandhari avvertono che “lavare” momentaneamente gli inquinanti non incide sui fattori che generano la crisi: traffico veicolare, combustione dei residui agricoli, impianti industriali, cantieri e riscaldamento domestico.

Le vere leve per ridurre lo smog

Secondo le evidenze disponibili e l’esperienza internazionale, le azioni con il miglior rapporto costi-benefici sono note da anni. Tra le priorità operative:

Combustibili e flotte più pulite : elettrificazione del trasporto pubblico, filtri e standard emissivi più severi, logistica urbana a basse emissioni.

: elettrificazione del trasporto pubblico, filtri e standard emissivi più severi, logistica urbana a basse emissioni. Stop ai roghi agricoli : alternative sostenibili allo smaltimento delle stoppie e controlli efficaci nei periodi critici.

: alternative sostenibili allo smaltimento delle stoppie e controlli efficaci nei periodi critici. Industria e cantieri : abbattimento polveri, coperture dei materiali, umidificazione mirata, monitoraggio continuo delle emissioni.

: abbattimento polveri, coperture dei materiali, umidificazione mirata, monitoraggio continuo delle emissioni. Riscaldamento domestico : incentivi a tecnologie efficienti e meno inquinanti, ispezioni e piani anti-smog nelle ondate più critiche.

: incentivi a tecnologie efficienti e meno inquinanti, ispezioni e piani anti-smog nelle ondate più critiche. Pianificazione urbana: corridoi verdi, riduzione delle superfici polverose, gestione intelligente del traffico.

Ricerca sì, ma dentro una strategia

Le autorità locali difendono gli esperimenti come tappe di un percorso scientifico. La comunità degli esperti, tuttavia, invita a inquadrare qualunque test in una strategia strutturale con obiettivi misurabili e verificabili: riduzione delle emissioni alla fonte, trasparenza dei dati sulla qualità dell’aria, coordinamento tra ministeri, stati e municipalità, investimenti su tecnologie e controlli.

Conclusione: oltre gli effetti speciali

La “pioggia artificiale” può produrre effetti episodici, ma non sostituisce politiche organiche. Per Nuova Delhi la priorità rimane la riduzione stabile delle emissioni e la tutela della salute pubblica. Senza interventi strutturali su traffico, industria, roghi agricoli e riscaldamento, qualche goccia dal cielo non potrà ripulire un problema che nasce a terra.